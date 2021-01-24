Экстрасенс Миронова: «Свадьбу на Мальдивах хотела Бузова, а не DAVA»

24.01.2021, 16:54, Разное

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После того, как стало известно о расставании Ольги Бузовой с рэпером DAVA, экстрасенс Дарья Миронова решила немного «приоткрыть завесу» личной жизни артистов. Она уже предсказывала то, что у пары нет совместного будущего, а также рассказала, что красивую свадьбу на Мальдивах хотела именно Ольга Бузова.

Дарья Миронова убеждена, что Давид Манукян пока не готов связывать себя узами брака. Экстрасенс увидела, что рэпер действительно изменял певице и она это подозревала. По поводу обвинений Ольги Бузовой в том, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку, комментарии были неоднозначными. Дарья Миронова отметила, что четко она не видит этого, но в любой паре могут быть ссоры и конфликтные ситуации, когда стороны начинают вести себя неадекватно. Также специалист заявила, что DAVA во время отдыха с телеведущей на Мальдивах очень скучал. Ольга Бузова всячески на него давила, так как хотела видеть идеальную картинку отношений», которую она сама нарисовала. По словам экстрасенса, Давиду Манукяну не хватало личной свободы, он «вырос» во время этого романа, поэтому как мужчину его задевало поведение возлюбленной. Ольга Бузова, как отметила Дарья Миронова, девушка очень ревнивая. Возможно, у пары были мелкие драки, но музыкант ее не избивал. На данный момент артистка «пиарится» на расставании с бывшим возлюбленным, поэтому специально усиливает некоторые моменты.

Экстрасенс уверена, что Ольга Бузова еще встретит настоящую любовь и подарит своему избраннику двоих детей. Она порекомендовала поющей телеведущей делать побольше добрых дел, чтобы Вселенная послала взаимные отношения. Кроме этого, звезде нужно контролировать свою агрессию и высокомерие, а также немного занизить собственные амбиции. Когда произойдет внутреннее взросление, у нее все сложится.