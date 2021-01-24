Из британского парламента пошел дым

24.01.2021, 16:50, Новости дня

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В Лондоне в здании Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент, сработала пожарная сигнализация, сообщают СМИ.

По данным газеты Daily Express над зданием поднимается дым, слышны звуки пожарной тревоги.

Очевидец также опубликовал в Twitter видео, на котором видно, как над зданием поднимается дым, на записи слышны звуки сигнализации.

WESTMINSTER pic.twitter.com/lmTorJAoCd

— Ella Bauer (@ellamaus15) January 24, 2021

Ранее сообщалось, что в Британии задержаны 300 человек, участвовавших в нелегальной вечеринке в Лондоне, им выписаны штрафы за нарушение карантина.

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.