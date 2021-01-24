Депздрав Москвы: в столичных больницах нет пострадавших во время протестов

24.01.2021, 16:40, Разное

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Некоторые СМИ сообщали, что в ходе демонстраций люди получили травмы. Однако госпитализация никому не потребовалась.

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что в столичных больницах и клиниках в настоящее время нет ни одного пострадавшего в ходе протестов. Представители ведомства отметили, что во время несанкционированных акций 23 января в медучреждения города поступили 29 человек. Каждому из них была оказана вся необходимая помощь, но продолжать лечение в больницах им не понадобилось.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора обратили внимание, что массовые манифестации могут спровоцировать ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. По данным “Социального мониторинга”, на одной из акций, проходившей на Пушкинской площади, было выявлено 19 заражённых COVID-19 людей. Факты нарушения ими самоизоляции были зафиксированы.

В связи с этим Депздрав Москвы напомнил горожанам о необходимости строго соблюдать карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При ухудшении самочувствия и симптомах респираторного заболевания следует остаться дома и вызвать врача.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который ранее был объявлен в федеральный розыск и задержан в аэропорту Шереметьево 17 января.