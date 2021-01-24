Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257. Видео

24.01.2021, 16:16, Новости дня

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На турнире по смешанным единоборствам UFC 257 в столице ОАЭ Абу-Даби американский боец Дастин Порье победил техническим нокаутом ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом говорится на сайте UFC.

В первом раунде преимущество было за Макгрегором, отмечает Sport.ua. Порье отвечал ему лоукиками (удары ногой в нижнюю часть тела), которые не всегда доходили до цели.

В середине второго раунда Порье взял инициативу и перешел в более активную атаку. Макгрегор пропустил несколько ударов и в результате впервые в своей карьере проиграл техническим нокдауном.

Видео нокаута опубликовал в Twitter американский оператор спортивных соревнований DraftKings.

DOWN GOES MCGREGOR #UFC257 pic.twitter.com/PQ18QY3Ak4

— DraftKings (@DraftKings) January 24, 2021

В марте 2019 года Макгрегор огласил о завершении карьеры в MMA, но затем вернулся в спорт. В январе 2020-го Макгрегор победил американца Дональда Серроне в Лас-Вегасе, после чего вновь объявил об уходе.

За свою карьеру Макгрегор провел 26 боев, победив в 22 из них, 19 раз нокаутом. Также спортсмен потерпел четыре поражения.

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