 

Гарик Харламов и Павел Воля предрекали расставание Ольги Бузовой и Давы

24.01.2021, 16:04, Разное
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Юмористы Гарик Харламов и Павел Воля предрекли расставание ведущей Ольги Бузовой и блогера Давы. Несколько месяцев назад рэпер стал гостем шоу Comedy Club, где комики шутили о его отношениях со звездой проекта «Дом-2».
Воля и Харламов говорили, что если пара расстанется, то миллионы поклонников Бузовой станут желать смерти Даве. Потом будут сниматься многочисленные музыкальные клипы на эту тему.

В итоге слова комиков оказались пророческими. После праздника по случаю своего 35-летия Ольга Бузова заявила, что является свободной девушкой. Давид Манукян прибыл на торжество в самом конце, когда гости смотрели праздничный салют. На глазах у всех теледива оттолкнула избранника. Впоследствии она обвинила его в рукоприкладстве. Сам же рэпер не давал никаких комментариев на этот счет.

Примечательно, что еще в начале января пара наслаждалась отдыхом на Мальдивских островах. Там влюбленные даже сыграли свадьбу по местным традициям.

Источник: ura.news



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