Назван идеальный овощ для снижения давления

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24.01.2021, 16:04, Разное
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Медики заявили, что свекла является идеальным овощем для снижения давления. В целом употребление данного овоща оказывает благоприятное воздействие на организм.
В составе свеклы находится большое количество микроэлементов, действие которых по эффективности можно сравнить с лекарствами. Медики рекомендуют употреблять этот овощ при сосудистой и сердечной недостаточности, а также при запорах. Продукт препятствует быстрому старению организма.

Давление снижается за счет того, что свекла оказывает на сосуды расслабляющее действие. Более эффективным способом улучшения самочувствия на фоне гипертонии является употребление свекольного сока. Лечебными свойствами обладает продукт в печеном или же вареном виде.

Источник: chelny-izvest.ru



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