 

Составлен ТОП-5 самых популярных у россиян автоновинок 2020 года

24.01.2021, 16:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных у россиян автоновинок по итогам 2020 года. Минувшие 12 месяцев ознаменовались не только общим падением продаж, но и несколькими интересными премьерами.
Первое место заняла модель KIA K5. Продажи данной машины стартовали 1 сентября прошлого года. За первый месяц дилеры смогли реализовать свыше двух тысяч единиц. До конца года показатель продаж составил 8,13 тысячи штук. Изюминкой транспортного средства стал внешний вид, где сочетается яркий и агрессивный стиль. Салон автомобиля признали лучшим в классе. В стандартной версии под капотом находится мотор, способный выдавать 150 лошадиных сил. Минимальная цена модели составляет около 1,5 миллиона рублей.

На второй позиции находится Skoda Karoq, который презентовали в конце 2019 года, но продажи начались в феврале 2020-го. Первым делом дилеры начали реализовать вариации Ambition и Style, стоимостью 1,5 и 1,67 миллиона рублей соответственно. Под капотом установлен 1,4-литровый турбовигатель, работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом». В апреле кроссовер занял 14 место по продажам среди всех моделей на рынке РФ. В июне удалось продать 1,7 миллиона единиц.

Тройку лидеров замкнула отечественная модель LADA Niva. Производство машины стартовало минувшим летом, а уже в сентябре внедорожник оказался в ТОП-25 самых продаваемых транспортных средств в РФ. Лучший результат автомобиль показал в декабре – 3,04 тысячи единицы авто.

В ТОП-5 также попали модели KIA Seltos и Skoda Rapid. Первый автомобиль по итогам года разошелся тиражом 12,77 тысячи единиц. Если говорить о лифтбеке, то его продали 26,27 тысячи экземпляров, стоимость одного составляла 792 тысячи рублей.

Источник: carsweek.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Терапевт Наталья Гончар рассказала, вредно ли принимать душ при простуде

01.12 / В Москве умерла президент Пушкинского музея

29.07 / Мнение: Подготовка разведчиков ВСУ. Антиснайперская подготовка

04.07 / “В интересах высших слоев”: Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений

15.01 / В Норвегии 23 пожилых пациента умерли после вакцинации от COVID-19

29.09 / Мнение: Карабахская ловушка

24.07 / Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

28.12 / Москвичи смогут узнать историю предков онлайн

07.12 / Ухожу красиво: Мелания Трамп надела красное кожаное пальто на митинг в Джорджии

13.09 / Ученые разработали методику тренировок для лечения рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска