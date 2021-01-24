Составлен ТОП-5 самых популярных у россиян автоновинок 2020 года

24.01.2021, 16:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных у россиян автоновинок по итогам 2020 года. Минувшие 12 месяцев ознаменовались не только общим падением продаж, но и несколькими интересными премьерами.

Первое место заняла модель KIA K5. Продажи данной машины стартовали 1 сентября прошлого года. За первый месяц дилеры смогли реализовать свыше двух тысяч единиц. До конца года показатель продаж составил 8,13 тысячи штук. Изюминкой транспортного средства стал внешний вид, где сочетается яркий и агрессивный стиль. Салон автомобиля признали лучшим в классе. В стандартной версии под капотом находится мотор, способный выдавать 150 лошадиных сил. Минимальная цена модели составляет около 1,5 миллиона рублей.

На второй позиции находится Skoda Karoq, который презентовали в конце 2019 года, но продажи начались в феврале 2020-го. Первым делом дилеры начали реализовать вариации Ambition и Style, стоимостью 1,5 и 1,67 миллиона рублей соответственно. Под капотом установлен 1,4-литровый турбовигатель, работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом». В апреле кроссовер занял 14 место по продажам среди всех моделей на рынке РФ. В июне удалось продать 1,7 миллиона единиц.

Тройку лидеров замкнула отечественная модель LADA Niva. Производство машины стартовало минувшим летом, а уже в сентябре внедорожник оказался в ТОП-25 самых продаваемых транспортных средств в РФ. Лучший результат автомобиль показал в декабре – 3,04 тысячи единицы авто.

В ТОП-5 также попали модели KIA Seltos и Skoda Rapid. Первый автомобиль по итогам года разошелся тиражом 12,77 тысячи единиц. Если говорить о лифтбеке, то его продали 26,27 тысячи экземпляров, стоимость одного составляла 792 тысячи рублей.

Источник: carsweek.ru