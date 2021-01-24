 

Замглавы дагестанского отдела Федерального казначейства арестовали за взятку

24.01.2021, 16:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Замглавы отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомеда Ашаханова задержали по подозрению в вымогательстве взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела №1 города Махачкалы УФК РФ по РД Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ «Вымогательство взятки в крупном размере», – цитирует РИА «Новости» сообщение суда.

Ашаханов арестован на два месяца, до 22 марта включительно, уточнили в пресс-службе.

Следственный комитет сообщал, что Ашаханова задержали 22 января с поличным в служебном кабинете после получения взятки в размере 280 тыс. рублей. По этим данным, чиновник вымогал взятку у главы подрядной организации, с которой заключили муниципальный контракт.

Ранее бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова приговорили к четырем с половиной годам колонии за растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Джемилев стал лауреатом награды МИД Чехии за заслуги в дипломатии

09.12 / Локдаун в Украине могут ввести после Рождества – СМИ

13.11 / Путин потребовал увеличить число рабочих мест для инвалидов

21.01 / Противодействие агрессии РФ и поддержка реформ. В МИД Украины назвали приоритеты сотрудничества с США

12.10 / “Наконец-то крутой образ”. В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой

23.09 / 72 часа на сборы. Болгария высылает двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

10.08 / Чемпионат творческих компетенций ArtMasters продлил прием заявок

30.12 / Le Figaro – «ковидная рулетка» — Китай празднует победу над эпидемией, пока остальной мир в кризисе

31.12 / Вторая взрывчатка, которую подбросили родственникам Шабунина, оказалась похожей на первую – прокуратура

17.08 / Билецкий предложил белорусам помощь “Нацкорпуса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска