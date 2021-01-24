Замглавы дагестанского отдела Федерального казначейства арестовали за взятку

24.01.2021, 16:02, Новости дня

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Замглавы отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомеда Ашаханова задержали по подозрению в вымогательстве взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела №1 города Махачкалы УФК РФ по РД Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ «Вымогательство взятки в крупном размере», – цитирует РИА «Новости» сообщение суда.

Ашаханов арестован на два месяца, до 22 марта включительно, уточнили в пресс-службе.

Следственный комитет сообщал, что Ашаханова задержали 22 января с поличным в служебном кабинете после получения взятки в размере 280 тыс. рублей. По этим данным, чиновник вымогал взятку у главы подрядной организации, с которой заключили муниципальный контракт.

Ранее бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова приговорили к четырем с половиной годам колонии за растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске.