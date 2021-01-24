Российские биатлонистки взяли золото на этапе КМ в Италии

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24.01.2021, 16:02, Новости дня
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Женская сборная РФ по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Вторыми стали немки, третьими – француженки, передает РИА «Новости».

Сборная РФ преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов, передает ТАСС.

Ранее сборная РФ по биатлону прервала антирекордную серию без медалей в Кубке мира нынешнего сезона, россияне победили в смешанной эстафете в немецком Оберхофе. Главный тренер сборной РФ по биатлону Валерий Польховский заявил, что российские биатлонисты одержали победу на смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе благодаря грамотной стратегии.



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