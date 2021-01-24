Мясников назвал нетипичный признак рака
24.01.2021, 16:02,
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Образование тромбов один из сигналов, которые сообщают о наличии онкологических заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач подчеркнул, что при появлении тромба, необходимо обратиться к врачу и пройти полное обследование, чтобы разобраться с причиной и исключить другие заболевания. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», информирует РИА «Новости».
При этом он выделил общие факторы риска образования тромба: «Если есть причина – вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше, чем на три дня».
К отдельным случаям врач отнес длительные перелеты и даже долгое пребывание за рулем машины. Мясников подчеркнул, что выявление причины возникновения тромба поможет сократить курс лечения до трех месяцев.
Ранее Мясников назвал нетипичные признаки инфаркта. Кашель, одышка и холодный пот в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.
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