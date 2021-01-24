 

Байден осудил протесты в России и призвал Навального снять опровержение своего расследования

24.01.2021, 15:31, Разное
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Президент США Джо Байден раскритиковал в Twitter массовые акции 23 января в поддержку Алексея Навального.

Он сравнил митинги с недавним штурмом Капитолия в Вашингтоне и назвал их не протестами, а мятежом.

– Я искренне шокирован и огорчен тем, что российский народ, который так долго шёл путем демократии и надежды, пришёл к таким темным временам. Работа Путина в следующие годы должна быть посвящена восстановлению демократии, уважения и достоинства, верховенства права и увеличению пенсионного возраста. Она должна заключаться в том, чтобы заботиться друг о друге, решать проблемы, а не разжигать ненависть и хаос, — написал американский лидер.

Байден призвал Алексея Навального выступить по федеральному телевидению, чтобы извиниться за беспорядки и попросить людей не выходить на улицы. Также американский президент призвал опального блогера снять опровержение своего расследования о дворце Путина в Геленджике. В противном случае он аннулирует гражданство сотрудникам ФБК и закроет все их банковские счета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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