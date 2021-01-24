“Если цифры сопоставить”. Песков считает, что на субботние митинги в РФ вышло “мало людей”

24.01.2021, 15:26, Новости дня

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Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не считает, что на митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января вышло много людей. Об этом он заявил в интервью каналу “Россия 1”, которое выйдет в эфир сегодня вечером. Цитаты Пескова приводит “Интерфакс”.

Проведение протестов, по его мнению, “выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию”. Песков поставил под сомнение массовость акций. “Вышло мало людей, много людей голосует за Путина”, – считает он.

Увидеть разницу, по мнению спикера главы Кремля, можно, “если цифры сопоставить”, например, между числом тех, кто голосовал за поправки в конституцию РФ, и количеством митингующих.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%. При этом избирательные участки на досрочном голосовании организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пнях, отмечал “Сноб”. В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн и на участке в Москве.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек. “Медуза” пишет, что это самое массовое задержание на акциях протеста за всю историю России.

Новые акции протеста анонсировали в следующие выходные.

Полицейские применяли силу к протестующим, митинги разгоняли. В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина вечером 23 января подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на митинге, и спросила: “Зачем вы его схватили?” Полицейский ответил: “С проезжей части!” – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала, ее госпитализировали.

Издание “ГОРДОН” следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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