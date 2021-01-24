В Житомирской области автомобиль влетел в дерево, три человека погибли

24.01.2021, 15:26, Новости дня

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24 января на автодороге Орехов – Словечно в Житомирской области автомобиль Skoda Octavia врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В результате аварии погибли три человека. Спасатели сначала потушили горящее транспортное средство, а затем с помощью спецоборудования деблокировали тела погибших людей.

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции. Движение в обоих направлениях автодороги Овруч – Словечно открыто.

В Украине в течение 2020 года произошло более 168 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек.

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