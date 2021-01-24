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24.01.2021, 15:16, Разное
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Ученые за последние десятилетия провели множество исследований, чтобы понять, почему люди обманывают друг друга. Недавно социологи открыли еще один способ распознавания лжи, который заключается в изучении движений испытуемых.
Исследователи, которые представляли Ланкастерский университет, британский Открытый университет и Университет им. Роттердамского, провели эксперименты с участие студентов колледжей. Для того чтобы выяснить, лжет ли испытуемый, психологи анализировали движения его глаз и тела, синхронно регистрировали параметр дыхания, наблюдали за сердечно-сосудистой активностью и фиксировали другие физиологические параметры на полиграфе. Однако надежного на 100% результата они так и не получили.

В новом исследовании исследователи предположили, что необходимо ориентироваться не только на конкретные ответы испытуемого, но и анализировать весь разговор с ним. Кроме этого, оказалось, что тот человек, который задавал вопросы, играл в эксперименте решающую роль. В случае если добровольцы лгали, то полностью имитировали действия специалиста, проводящего исследование.

Социологи предположили, что для того чтобы сказать неправду, требуется значительная умственная работа. Поэтому тело просто повторяет поведение другого человека, чтобы не тратить силы организма на самостоятельное формирование действия.

Источник: www.pravda.ru



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