Врачи подсказали, как прожить дольше

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24.01.2021, 15:16, Разное
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Британские врачи подсказали, что делать для долголетия. Чтобы прожить дольше, необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни.
Медики объясняют, что у французов, испанцев, итальянцев и греков меньше проблем со здоровьем, чем у жителей Великобритании, и связано это, в первую очередь, с правильным питанием. Они употребляют в пищу меньше мяса и продуктов, содержащих насыщенные жиры. Поэтому нутрициологи советуют за основу взять средиземноморскую диету – кладезь пищевых волокон, витаминов и минералов. В таком рационе много бобовых, овощей и фруктов, орехов и злаков, которые помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты считают, что в день нужно есть не менее пяти порций фруктов, овощей и бобовых. Также необходимо заменить сало, сливочное масло, маргарин, белый хлеб, кукурузные хлопья, торты, чипсы и колбасные изделия на цельнозерновой хлеб, коричневый рис, каши на овсяной основе, пшеничное печенье, постное мясо, морепродукты и жирную рыбу.

Консультанты по здоровому питанию отмечают, что при таком рационе в сосудах скапливается меньше вредного холестерина, а это снизит риск опасных заболеваний. Средиземноморская диета славится витаминами группы В, фолиевой кислотой, растворимой клетчаткой, калием, омега-3 жирными кислотами и мононенасыщенными жирами.

Источник: www.express.co.uk



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