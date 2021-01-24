 

Участница шоу «Танцы» Кольбедюк дала Андреевой уроки «раскрепощения тела»

24.01.2021, 15:16, Разное
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Танцовщица и участница шоу «Танцы» София Кольбедюк рассказала, что дала Паулине Андреевой уроки «раскрепощения тела». Модель показала в своем микроблоге Instagram, как обучала жену Федора Бондарчука дэнсхоллу.
Звезда проекта «Танцы» на канале ТНТ опубликовала видео, на котором она показывает, как тренируется с худой высокой брюнеткой. Подписчики сразу узнали в этой женщине Паулину Андрееву. Танцовщица подтвердила это и рассказала, что они «учились раскрепощать тело».

София Кольбедюк показала несколько видео и фотографий в разделе Сторис, чтобы поделиться со своими фолловерами воспоминаниями о беременности и материнстве. Оказывается, супругу режиссера дэнсхоллу участница шоу «Танцев» обучала, будучи в «интересном» положении. Танцовщица, у которой двое маленьких детей, перестала преподавать и тренироваться только за две недели до появления на свет ребенка. Также София Кольбедюк вспомнила, как приводила свое тело в форму после родов.

Источник: riafan.ru



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