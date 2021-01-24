 

Тренер Большунова оценил эпизод со столкновением с финским лыжником

24.01.2021, 15:12, Новости дня
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Лыжник сборной Финляндии Йони Мяки сам помешал россиянину Александру Большунову на последних метрах эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, но российскому спортсмену не стоило сбивать финна с ног, считает тренер Большунова Юрий Бородавко.

«Эмоции есть эмоции – каждый спортсмен боролся в надежде победить. Саша после финиша не сдержался, поэтому его наказали за неспортивное поведение. Нарушал ли правила финн? Конечно, нарушал. Он затирал Большунова и фактически притер его к стенке [в финишном створе]», – передает слова тренера ТАСС.

Бородавко подчеркнул, что на финише сдержать эмоции Большунову было трудно. По мнению специалиста, правильнее было бы дисквалифицировать и российскую, и финскую команды. «Если бы Саша сдержался после финиша, то у нас было бы два призовых места – второе и третье», – добавил Бородавко.

Напомним, первая команда сборной РФ по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Александра Большунова. После финиша он врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать российскую команду.

Вторая команда сборной России, занявшая четвертое место, поднялась на третью строчку. Второе место у сборной Финляндии, победителями эстафеты стали норвежцы.



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