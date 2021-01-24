Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС

24.01.2021, 15:12, Новости дня

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Третья вакцина от коронавируса может выйти в Европе на следующей неделе, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы имеем все основания надеяться, что на следующей неделе или до конца января третья по счету вакцина будет выведена на рынки. Это увеличит количество имеющихся у нас в наличии [доз] вакцины», – сообщил Мишель в эфире радиостанции Europe 1, передает ТАСС.

Он не сказал название вакцины, однако, по данным радиостанции, речь идет о препарате британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Мишель рассказал о доверии населения к вакцинам и даже о желании сделать прививку. При этом он отметил, что «будет весьма трудно достичь поставленной цели вакцинировать 70% населения к лету нынешнего года».

Ранее стало известно, что Франция готовится к введению третьего локдауна из-за распространения коронавируса. Как сообщил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время.