В Британии 300 человек оштрафовали за нелегальную вечеринку

24.01.2021, 15:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Британии задержаны 300 человек, участвовавших в нелегальной вечеринке в Лондоне, им выписаны штрафы за нарушение карантина, сообщил Скотланд-Ярд.

«Полиция выписала штрафов на более чем 15 тыс. фунтов стерлингов после того, как 300 человек были задержаны на нелегальном рейве на востоке Лондона за нарушение коронавирусных ограничений. После получения разведывательной информации о том, что в субботу 23 января в районе Хакни готовится музыкальная вечеринка, на место выдвинулись сотрудники полиции», – цитирует сообщение полиции РИА «Новости».

Правоохранители нашли по адресу группу молодых людей, из-за большого количества собравшихся на место направили подкрепление, в том числе вертолет.

«Несколько раз полиция пыталась поговорить с организаторами и участниками вечеринки, но те не продемонстрировали готовности сотрудничать. В результате двери помещения были заперты (участниками) изнутри для того, чтобы полиция не смогла помешать продолжению рейва», – добавили в Скотланд-Ярде.

Полицейские вскрыли двери и задержали участников вечеринки. Некоторые из них пытались убежать, но правоохранителям удалось задержать часть из них.

В январе полицейские пресекли свадьбу на 400 человек на севере Лондона. Организатору мероприятия грозит крупный штраф за нарушение ограничений, введенных на время локдауна.

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.