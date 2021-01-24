 

Языковой омбудсмен: Чувствую ли я поддержку Зеленского? Мы не знакомы

24.01.2021, 14:38, Новости дня
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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло в эфир 23 января, рассказал, что не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Журналист спросил, чувствует ли Кремень как языковой омбудсмен поддержку президента. 

Уполномоченный сначала отметил, что журналисты “Радіо Свобода” уже задавали ему такой вопрос, но когда ведущий возразил, что с тех пор уже прошло полгода, ответил: “Мы не знакомы. Соответственно, у нас не было встреч. Соответственно, из Офиса президента мне еще никто не звонил. Но я надеюсь, что у нас такое сотрудничество будет”. 

Омбудсмен добавил, что достаточно тесно сотрудничает с Кабмином. 

“Мы сотрудничаем. И я имею возможность встречаться и с премьер-министром Украины, и с министрами”, – сказал он. 

Согласно закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, уполномоченного по защите украинского языка назначает и увольняет Кабинет Министров Украины.

Уполномоченный должен подавать Кабмину предложения относительно реализации государственной политики по защите языка и удовлетворения языковых потребностей украинцев, проживающих за границей; должен мониторить выполнение законодательства о государственном языке, рассматривать жалобы граждан на невыполнение соответствующих законов, может составлять протоколы и применять взыскания.

Правительство назначило Кременя на эту должность 8 июля 2020 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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