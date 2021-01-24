 

15-летнего украинца, которого жестоко избили в Париже, начали выводить из комы

24.01.2021, 14:38, Новости дня
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Украинского подростка, который после нападения группы неизвестных в Париже находился в искусственной коме, начали медленно из нее выводить. Об этом его мать Наталья Крученик-Фаргат рассказала газете Le Figaro.

По ее словам, врачи начали процесс пробуждения после недельной комы и шестичасовой операции. После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков.

Сейчас подросток находится на интубации (процедура для  обеспечения проходимости дыхательных путей) и пока не может говорить.

Его мать рассказала, что сразу после инцидента семья начала искать свидетелей произошедшего и расклеили плакаты в районе, где случился инцидент. Полученную информацию они передают правоохранителям. 

Также она поговорила с другими жителями микрорайона, где случилось нападение. Ей подтвердили, что туда часто приезжают агрессивные банды.

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Всем, кроме Юрия, удалось сбежать. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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