Дочь Заворотнюк рассказала о депрессиях и возможном путешествии

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24.01.2021, 14:26, Разное
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Анна Заворотнюк предложила своим подписчикам немного пообщаться с помощью вопросов в разделе Сторис в микроблоге Instagram. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что у нее были депрессии в жизни, а также пояснила о возможном путешествии, но информацию раскрывать не стала, чтобы «не сглазить».
По поводу вопроса о депрессиях Анна Заворотнюк отметила, что даже будучи оптимистом по жизни, у нее случались такие стрессовые ситуации. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» считает, что могут возникнуть трудности, с которыми тяжело справиться даже позитивно настроенному человеку.

В 2019 году поклонникам стало известно о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Артистке сделали несколько операций, после которых она проходила длительную реабилитацию. Сейчас она пребывает дома, а родные отказываются комментировать ее состояние здоровья. Анна Заворотнюк неоднократно говорила о том, что верит в выздоровление матери.

Также блогер прокомментировала, что именно для нее является счастьем. Дочь известной актрисы считает, что оно кроется как в глобальных вещах, так и в мелочах. В пример Анна Заворотнюк привела здоровье родных, взаимную любовь и одновременно чашку горячего чая или новую захватывающую книгу. Она пожелала поклонникам как маленьких счастливых моментов, так и больших.

Источник: www.instagram.com



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