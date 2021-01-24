Продюсер Дани Милохина Ярослав Андреев осудил его мать за съемки в «Пусть говорят»

24.01.2021, 14:26, Разное

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Ярослав Андреев, который является продюсером проекта Dream Team House и популярного тиктокера Дани Милохина, высказался по поводу съемок матери его подопечного в программе «Пусть говорят». Шоу, в рамках которого брат блогера Илья Милохин впервые за 17 лет увидел мать, обсуждают в Сети уже несколько дней.

По словам Ярослава Андреева, Любовь Бережная решила воспользоваться положением своих сыновей и тем, что они сейчас достаточно хорошо зарабатывают. Продюсер уверен, что это «хайп», так как биологическая мать, которая отдала детей в детдом, не вышла с ними лично на связь, а пошла на телевидение. Ярослав Андреев считает, жительница поставила себе цель не извиниться перед сыновьями, а прославиться и заработать.

Даня и Илья Милохины десять лет прожили в приюте, прежде чем их усыновили приемные родители. У братьев, которые стали популярными блогерами, достаточно напряженные отношения. Продюсер Dream Team House думает, что старший брат вместо того, чтобы помириться с Даней, молча пошел в студию «Пусть говорят» и начал рассказывать подробности о семье. Кроме этого, известного тиктокера не предупредили о готовящейся программе заранее, а предложили выйти в эфир с помощью скайпа, но 19-летний Даня Милохин не согласился.

Любовь Бережная во время съемок ток-шоу призналась, что сначала хотела оставить детей в приюте на шесть месяцев, после чего планировала забрать их. Ей передавали, что сыновья постоянно плачут, но она «боялась к ним идти даже с подарками». Женщина понимала, что не может содержать мальчиков самостоятельно, поэтому оставила навсегда. При этом она полностью признает свою вину и понимает, что нельзя так поступать с собственными детьми.

Источник: www.starhit.ru