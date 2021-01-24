 

Android дешевеет вдвое быстрее, чем iPhone: Названы самые выгодные и невыгодные смартфоны для апгрейда

24.01.2021, 14:26, Разное
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Эксперты сферы мобильных технологий назвали самые выгодные и наиболее невыгодные смартфоны для апгрейда. Оказалось, что устройства на операционной системе Android дешевеют вдвое быстрыми темпами, чем iPhone.
Индустрия мобильных технологий постоянно развивается, и новые модели с инновациями появляются практически ежемесячно. Вследствие этого уже выпущенные модели производитель вынужден продавать по ценам ниже, чем на старте релизов. Однако этот процесс происходит у разных брендов с различной интенсивностью. Так, согласно статистике, наибольшее падение стоимости отмечается у гаджетов от компании HTC.

Данные о снижении цен обнародовал сайт BankMyCell, в ежегодно составляемом его экспертами отчете отражены темпы удешевления «умных телефонов» после их покупки. Ранее ресурс уже демонстрировал сравнительные таблицы по программе обмена старых девайсов на новые с определенной доплатой. Уже за первый год аппараты на ОС Android, по сравнению с гаджетами от компании Apple, дешевеют в два раза быстрее. В процентном отношении указанные данные выглядят как 33,6% к 16,7%. Уже спустя 12 месяцев стоимость Android-смартфона падает до 61,50% от его начальной цены, тогда как в случае с iPhone наблюдается снижение на 35,70%. Через четыре года эти показатели соответствуют 81,11% и 66,43%.

Если принимать во внимание марки производителей смартфонов, то лидируют в перечне HTC, Motorola и Sony с показателями падения цены в 53,08%, 42,57% и 39,51%. Вместе с «яблочными» гаджетами самый медленный спад ценников отмечается у LG и Nokia.

Источник: www.ixbt.com



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