Ростех начал работу над новым истребителем-перехватчиком МиГ-41
24.01.2021, 14:23,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В РФ ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщили в Ростехе.
«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», – сообщается на сайте госкорпорации.
Отмечается, что самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.
Ранее стало известно, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля.
Смотреть комментарии → Комментариев нет