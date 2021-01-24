 

Ростех начал работу над новым истребителем-перехватчиком МиГ-41

24.01.2021, 14:23, Новости дня
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В РФ ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщили в Ростехе.

«Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», – сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

Ранее стало известно, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля.



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