Песков отреагировал на публикации посольства США об акциях

24.01.2021, 14:23, Новости дня

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Публикации посольства США в РФ о незаконных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посоветовав, американской стороне «примерять на себя эту ситуацию».

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», – сообщил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал публикации американского посольства о субботних несогласованных акциях в России.

По его словам, если бы российское посольство таким же образом поступило, когда беспорядки были в США, то, наверное, «это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне». «Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», – добавил представитель Кремля.

Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.