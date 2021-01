Страны Балтии выступили за введение новых санкций против России, хотят наказать ответственных за подавление протестов

24.01.2021, 13:48, Новости дня

Эстония, Латвия и Литва осудили массовые задержания на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в Twitter.

“Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты”, – написал он.

Joint statement by FMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests. @navalny

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 23, 2021

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек. “Медуза” пишет, что это самое массовое задержание на акциях протеста за всю историю России.

Новые акции протеста анонсировали на следующие выходные.

Полицейские применяли силу к протестующим, митинги разгоняли. В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина вечером 23 января подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на митинге, и спросила: “Зачем вы его схватили?” Полицейский ответил: “С проезжей части!” – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала, ее госпитализировали.

Издание “ГОРДОН” следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

