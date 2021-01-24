 

Глава налоговой Любченко: Пенсии и зарплаты бюджетникам будут выплачиваться. Но они недостаточны для полноценной жизни

24.01.2021, 13:48, Новости дня
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Глава Госналоговой службы Украины Алексей Любченко в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман выразил мнение, что пенсии украинцев, а также зарплаты работников бюджетной сферы будут выплачиваться. 

“Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, в какой точке  координат мы находимся. Короткий ответ: да, все будет хорошо. Но в тех размерах, которые утверждены в бюджете. К сожалению, они недостаточны для нормальной, полноценной жизни. Но в тех размерах, которые утверждены, все будет хорошо”, – сказал он. 

Любченко отметил, что в Пенсионном фонде “дырка больше 40% последние десятилетия”, если говорить, что фонд должен наполняться за счет единого социального взноса. 

“Но на сегодня он наполняется за счет основного источника только на 60%. А 40% – это дотация из государственного бюджета. Поэтому достаточно в тех размерах, которые, еще раз говорю, предусмотрены законодательными актами”, – добавил Любченко. 

Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Зарплата бюджетников рассчитывается из размера оклада работника 1 тарифного разряда (с 1 января – 2670 грн, с 1 декабря планируется повышение до 2893 грн). 

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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