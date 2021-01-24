Мнение: “Новая норма”

24.01.2021, 13:42, Разное

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Пока Госдеп осуждает "нападения на мирных протестующих в России", принято решение, что 7000 вооружённых солдат и офицеров Национальной Гвардии будут дислоцированы в Вашингтоне как минимум до начала-середины марта 2021-го года из-за угрозы "внутренних террористов" для администрации Байдена-Харрис. После чего во второй половине марта их число сократится до 5000 штыков, которые останутся в столице еще на неопределенное время. Из введенных в столицу 25 000 человек, 15 000 на следующей неделе будут выведены из Вашингтона. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала это – "новой нормой" и призвала жителей столицы приспособиться к ней.

Интересно, что было бы, если бы было объявлено, что 7000 вооруженных огнестрелом солдат и офицеров Росгвардии будут на постоянной основе дислоцированы в центре Москвы для охраны Кремля и правительственных зданий от "внутренних террористов", Кремль бы обнесли колючей проволокой, а город обклеили бы розыскными листами с фантами Навального с предложениям сдавать их ФСБ. А потом бы выступил Собянин и объявил бы все это "новой нормой", после чего Тимати записал бы новый бюджетный клип про то, как еще сильнее похорошела Москва при Собянине.

Но разумеется, это другое.

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