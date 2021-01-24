Надежда Сысоева показала свою фигуру в купальнике для опровержения слов о ее худобе

24.01.2021, 13:38, Разное

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Надежда Сысоева поделилась с поклонниками фотографией в купальнике. Актриса продемонстрировала округлившиеся бедра, чтобы опровергнуть обвинения в чрезмерной худобе.

На своей странице в Instagram Надежда Сысоева показала кадр без «одежды и фильтров». Она надела купальник белого цвета, образ дополнила модными солнечными очками и повязкой. Фанаты сразу же стали реагировать на публикацию комментариями. Подписчики отмечали изящество бедер участницы шоу Comedy Woman, но многие люди посчитали ее худобу чрезмерной.

Надежда Сысоева обожает заниматься спортом, кататься на велосипеде, самокате и роликах, любит альпинизм и подводное плаванье. Поклонники тусовок в Москве знают актрису как диджея. Также она была подругой Павла Воли в 2011 году, а после состояла в отношениях с Романом Пан из коллектива «Банд’Эрос», затем – с продюсером Ильей Бачуриным.