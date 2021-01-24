Любовь Успенская не собирается делить имущество в США при разводе с мужем

24.01.2021, 13:38, Разное

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Любовь Успенская намерена развестись с мужем после 30 лет брака. При этом делить с ним имущество королева русского шансона не собирается.

Любовь Успенская заявила о намерении окончательно разорвать брак с Александром Плаксиным. Свадьба артистки состоялась еще тридцать лет назад, однако многие годы она проживает в РФ вдали от мужа. Как известно, муж остался в Соединенных Штатах, сейчас к нему уехала и дочь Татьяна Плаксина после ссоры с матерью. После многолетних споров с супругом Любовь Успенская решилась поставить точку в их отношениях, разойдясь с ним окончательно.

За время брака у пары накопился существенный капитал и много объектов недвижимости. Как оказалось, Любовь Успенская не желает делить дорогостоящие особняки и апартаменты в США и России. При этом сама звезда уверена, что все приобретения сделаны исключительно благодаря ее заработкам. Именно на гонорары от гастрольной деятельности и прав на песни она смогла стать обладательницей жилплощади на разных континентах. Супруг же, как считает певица, попросту все время наживался на ней. Кроме того, именно Александра Плаксина Успенская считает виновным в разладе с дочкой, которую муж настроил против исполнительницы.

Сейчас звезда шансона сожалеет, что не заключила много лет назад брачный контракт. После десятилетий жизни за счет жены Плаксин не хочет расставаться с нажитым имуществом. Как сообщают СМИ, все жилые площади, как в России, так и за рубежом, оцениваются в сумму соответственно свыше 150 миллионов рублей и 2 миллионов долларов. При этом иск о расторжении брака пока подан не был. Скорее всего, предполагают блогеры, если будет начат процесс развода и последующий спор относительно нажитого в браке имущества, Любовь Успенская может отказаться делить дорогостоящую недвижимость, в которую были вложены только ее финансы.

Источник: teleprogramma.pro