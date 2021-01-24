Развод Ольги Бузовой, «тень Примадонны» и заточение Алибасова: Названы самые громкие скандалы уходящей недели

24.01.2021, 13:38, Разное

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Предыдущие семь дней отметились многими громкими скандалами в отечественном шоу-бизнесе. Главными же событиями стали развод певицы Ольги Бузовой, «заточенный» Бари Алибасов и «тень Примадонны».

Развод Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Наибольший резонанс вызвал развод поп-исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой, брак которой продержался только около двух недель. Роскошная свадебная церемония, проведенная на Мальдивских островах, вызвала фурор в обществе, однако отношения артистки с блогером Давидом Манукяном не сложились. Интересно, что до того, как пара рассталась, в интернете появился видеоролик, запечатлевший их ссору. Причиной этого стало опоздание Давы на день рождения к супруге.

После новостей о планируемой свадьбе в интернете появились публикации о выгоде, которую якобы преследовал новоиспеченный избранник Бузовой. Теперь, после их расставания, многие считают, что подобные версии нашли свое подтверждение. Романтические отношения блогера и певицы продолжались порядка полтора года, артистка могла выйти замуж за Манукяна еще в минувшем году, однако свадьбе помешала пандемия коронавируса.

«Тень Примадонны» из вырванных фраз

Еще одним ярким событием в культурной жизни РФ стала программа «Линия Защиты», посвященная Алле Пугачевой. Выпуск «В тени Примадонны» от 16 января пояснил о сложном характере и отношениях Аллы Борисовны с другими артистами. Акцент в повествовании был сделан на якобы «загубленных» карьерах конкурентов главной звезды Советского Союза и России. В ходе передачи были показаны несколько интервью и результаты журналистского расследования.

После выхода шоу на экраны разразился скандал, поскольку приглашенные гости в ряде случаев даже не знали, что беседа с ними станет частью такого рода разоблачительной телепередачи. Например, певец Игорь Наджиев рассказал о том, что его получасовое интервью было тщательно обрезано и многие слова, таким образом, можно истолковать неправильно. Такая же ситуация была и у звезды 1990-х Лики Стар. Сама Примадонна также не была проинформирована о тематике нового проекта телеканала ТВЦ. Из-за этого шоу подверглось критике как в артистической среде, так и со стороны многочисленных зрителей.

«Заточение» Бари Алибасова

Замыкает тройку самых громких скандалов в российской шоу-индустрии заточение Бари Алибасова. Продюсер уже давно находится в центре внимания из-за сложностей его отношений с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Ее квартира, переоформленная на Алибасова, а после и вовсе на его помощника, уже продолжительное время обговаривается на многочисленных ток-шоу, а также судебных заседаниях.

После примирения с женой основателя бойз-бэнда «На-На» на «сцену» вышел его сын, Бари Алибасов-младший. Как сообщают СМИ, он запер отца в злополучной квартире и не позволяет ему видеться с кем-либо. При этом, как пишет «Инфореактор», сам Алибасов-старший опровергает слухи о таком «заточении, добавив, что окончательно помирился с Федосеевой-Шукшиной. При этом Вадима Горжанкина, своего пиар-менеджера, обнародовавшего сведения о якобы запертом продюсере, уволили.

Источник: inforeactor.ru