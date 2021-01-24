В Крыму оценили желание Украины выйти из единой с Россией энергосистемы

24.01.2021, 13:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Витренко, призывая выйти из единой с Россией энергосистемы, дал понять, что Киев намерен поднять цены за энергию для населения, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», – передает слова Бальбека RT.

Как сообщил депутат, желание Украины войти в европейскую энергосистему будет «нелегким путем» для украинцев. По его словам, российский газ, поставляемый Киеву из европейского хаба, будет стоить в разы дороже.

Ранее Витренко заявил, что Украине нужно «срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией» и объединяться с европейской системой.

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы.

Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны.