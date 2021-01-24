 

Свидетельство о прохождении вакцинации от коронавируса в России заменят чипом

24.01.2021, 13:11, Разное
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С 1 февраля 2021 года в РФ прекратится выдача бумажных свидетельств о введении гражданину вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вместо этого пациенту будут вживлять чип в подушечку среднего пальца на правой руке.

На чипе будет содержаться персональная информация о человеке (ФИО, дата рождения, пол, гражданство, СНИЛС и наличие либо отсутствие нарушений КоАП РФ в области санитарно-эпидемиологических норм, в том числе, масочного режима), данные о введённой ему вакцине, дата её введения и различная служебная информация, перечень которой не уточняется.

Установка чипа будет добровольной, но отказ от неё сохранит для гражданина обязательность ношения маски и перчаток в общественных местах пожизненно.

Отмечается, что чип позволит человеку сообщить своему работодателю или сотруднику полиции о пройденной вакцинации простым прикладыванием пальца к специальному считывателю. В общественных местах контроль наличия чипа о вакцине у лиц, не носящих маски, будет осуществляться удалённо, при помощи специальных излучателей сигнала сетей пятого поколения (5G).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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