МИД России вызвал на “серьезный разговор” американских дипломатов из-за публикации посольства США в РФ

24.01.2021, 13:00, Новости дня

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Министерство иностранных дел вызывает руководство посольства США в РФ на “серьезный разговор”. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте МИД 23 января.

23 января на сайте посольства США в России опубликовали заявление официального представителя Госдепа США Нэда Прайса с призывом освободить всех россиян, задержанных на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

США осуждают применение грубой тактики по отношению к протестующим, говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте посольства и разместили на странице дипмиссии в Twitter.

Заявление Официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса относительно акций протеста в России.

* * ТЕКСТ НА РУССКОМ * https://t.co/6zIKaglRvc

— США по-русски (@USApoRusski) January 23, 2021

В МИД РФ заявили, что посольство США активно размещает в социальных сетях сообщения “в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах”. Российское внешнеполитическое ведомство назвало такие действия “поощрением насильственных действий” (так в МИД назвали акции протеста) и расценило заявление Прайса как “вмешательство во внутренние дела России”.

“Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений”, – добавили в ведомстве.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек. Новые акции протеста анонсировали на следующие выходные.

Полицейские применяли силу к протестующим. В частности, в Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина вечером 23 января подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на митинге, и спросила: “Зачем вы его схватили?” Полицейский ответил: “С проезжей части!” – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала, ее госпитализировали.

Издание “ГОРДОН” следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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