Ученые рассказали, как цвет глаз влияет на предрасположенность к заболеваниям

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24.01.2021, 12:48, Разное
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Американские исследователи Медицинской школы при Университете Колорадо выяснили, что существует зависимость между оттенком глаз и склонностью к разным заболеваниям. Как оказалось, таким способом определяют патологические процессы в организме.
После проведения ряда опытов специалисты рассказали, что люди с зелеными глазами имеют предрасположенность к депрессии, но обладают высоким болевым порогом. Очень чувствительны к ультрафиолету голубоглазые и сероглазые люди, а это значит, что они имеют высокие риски возникновения онкологических процессов. Ученые полагают, люди с голубыми глазами больше подвержены алкогольной зависимости.

У людей, которые родились с темными глазами, имеется склонность к заболеваниям крови. Но вместе с тем у них низкие риски иметь злокачественные новообразования кожи, так как глаза защищены от ультрафиолетового излучения.

У кареглазых людей есть подверженность к возникновению проблем с пищеварительной системой и дыханием, часто нарушается обмен веществ. Они имеют низкий болевой порог.

Также специалисты научились определять гипертонию и диабет благодаря глазам. Но людям необходимо помнить, что нельзя заниматься самолечением и при возникновении проблем со здоровьем нужно проконсультироваться с медиками.

Источник: perm-open.ru



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