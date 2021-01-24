Ученые рассказали, как цвет глаз влияет на предрасположенность к заболеваниям

24.01.2021, 12:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские исследователи Медицинской школы при Университете Колорадо выяснили, что существует зависимость между оттенком глаз и склонностью к разным заболеваниям. Как оказалось, таким способом определяют патологические процессы в организме.

После проведения ряда опытов специалисты рассказали, что люди с зелеными глазами имеют предрасположенность к депрессии, но обладают высоким болевым порогом. Очень чувствительны к ультрафиолету голубоглазые и сероглазые люди, а это значит, что они имеют высокие риски возникновения онкологических процессов. Ученые полагают, люди с голубыми глазами больше подвержены алкогольной зависимости.

У людей, которые родились с темными глазами, имеется склонность к заболеваниям крови. Но вместе с тем у них низкие риски иметь злокачественные новообразования кожи, так как глаза защищены от ультрафиолетового излучения.

У кареглазых людей есть подверженность к возникновению проблем с пищеварительной системой и дыханием, часто нарушается обмен веществ. Они имеют низкий болевой порог.

Также специалисты научились определять гипертонию и диабет благодаря глазам. Но людям необходимо помнить, что нельзя заниматься самолечением и при возникновении проблем со здоровьем нужно проконсультироваться с медиками.

Источник: perm-open.ru