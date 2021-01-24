Эксперты перечислили главные признаки недостатка магния в организме

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24.01.2021, 12:48, Разное
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Магний – важный минерал, поддерживающий работу всего организма, участвующий во многих процессах, таких как выработка энергии, сокращение мышц и кровообращение. Эксперты указали на признаки нехватки этого минерала в организме.
Часто с пищей люди не получают нужное количество магния, потому его необходимо восполнять с помощью добавок, иначе возникнут проблемы со здоровьем. Специалисты напоминают: первым признаком недостаточности магния считается медленное или очень быстрое сердцебиение. Это связывают с тем, что магний поддерживает электрические импульсы сердца.

Вторым признаком является повышенное кровяное давление, потому что минерал оказывает влияние на регулировку показателя. Также нехватка магния воздействует на психическое здоровье и настроение. Исследования доказывают, что люди, употреблявшие добавки минерала, говорили о хороших результатах в процессе борьбы с депрессией. Также о недостаточности магния может сигнализировать утреннее недомогание, что особенно касается беременных женщин.

Следующим признаком нехватки элемента считаются мышечные судороги. Магний способствует расслаблению мышц, а без этого компонента они подвержены огромному напряжению. О недостаточности минерала сигнализирует ощущение усталости, так как он влияет на уровень энергии. Также магний напрямую связан со сном, и если его уровня недостаточно, то это приводит к бессоннице. Дефицит магния ощущают женщины, которые имеют резкие скачки настроения до или после менструации.

О проблеме с недостаточностью минерала сигнализирует и неправильное функционирование кишечника. Магний есть в тыквенных семечках, семенах чиа, миндале, шпинате, кешью, брокколи.

Источник: profile.ru



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