 

Ведущая Алла Довлатова призналась, какой у нее был максимальный вес

24.01.2021, 12:48, Разное
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В интервью Алла Довлатова неоднократно говорила о том, что на протяжении своей жизни тщательно соблюдает режим питания и регулярно тренируется. Ведущая призналась, какой у нее был максимальный вес, и поделилась секретами, как привести себя в форму.
По словам Аллы Довлатовой, после новогодних праздников и отпуска она поняла, что не влезает «в то самое платье». Телеведущая убеждена, что главное правило похудения – это продержаться первую, особенно тяжелую, неделю. После этого она втягивается в ритм и уже чувствует легкость. Знаменитость в обязательном порядке 3 или 4 раза в неделю посещает фитнес. Кроме этого, по утрам Алла Довлатова на голодный желудок делает дыхательную гимнастику и 30 минут в день посвящает занятиям аквааэробикой.

По поводу питания ведущая также очень категорична и имеет свои четкие правила. Например, она совсем не употребляет сахар, предпочитая заменять его фруктами. Мясо Алла Довлатова ест, отдавая предпочтение курице или индейке. В рационе звезды только бездрожжевой хлеб, так как ее организм плохо реагирует на продукты с дрожжами. Также она практикует интервальное голодание, когда на протяжении 18 часов ничего не ест, а остальные 6 часов – пищевое окно.

На протяжении многих лет Алла Довлатова не взвешивается, так как научилась ориентироваться на свои объемы. Максимальный вес у радиоведущей был, когда она вынашивала старшую дочь. Тогда весы показывали 72 килограмма, но спустя два месяца после родов она вернулась в прежнюю форму.

Несмотря на то, что Алла Довлатова – мать четверых детей, она достаточно быстро восстанавливается после родов. Например, три года назад, когда на свет появилась её младшая дочь Мария, ведущая вернулась к 58 килограммам спустя 1,5 месяца после родов.



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