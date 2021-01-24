 

ОП оценила действия силовиков на несанкционированных акциях

24.01.2021, 12:44, Новости дня
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Действия силовиков на несанкционированных акциях были мягкими, при этом есть несколько пострадавших с обеих сторон, сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.

«Ответные действия правоохранительных органов на провокации носили достаточно мягкий характер. Понятно, что основной задачей было недопущение перерастания единичных провокаций в массовые драки», – цитирует Кирьянова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что силовики действовали по ситуации, исходя из масштабов которой примененные ими меры нельзя назвать критичными.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.



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