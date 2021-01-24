 

В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами

24.01.2021, 12:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Китае 24 января спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами на золотом руднике в провинции Шаньдун на востоке страны. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Первый спасенный сегодня шахтер находился в крайне слабом состоянии, его доставили в больницу для лечения. 

Видео спасения одного из горняков Xinhua опубликовало в своем Twitter.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2021

Взрыв на шахте случился 10 января, из-за этого 22 горняка оказались под завалами на глубине около 600 метров. Как отмечает BBC, неделю никто из шахтеров не подавал признаков жизни, и только в прошлое воскресенье, 17 января, спасатели почувствовали натяжение одного из тросов, которые они опускали в небольшие шахты.

Затем на веревке была отправлена бумажная записка от группы из 12 выживших шахтеров – 11 из них оказались в ловушке в одном месте, а 12-й находился отдельно от них. Вскоре один из горняков умер от ранения, полученного при взрыве. С выжившими спасатели поддерживали связь, на тросе они опускали им еду и медикаменты.

Остальные 10 горняков, оказавшиеся под завалами, на данный момент считаются погибшими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / В мире: Место белорусского Батьки может занять незнакомка

03.11 / Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий

26.08 / Дальнейшая пассивность США только придаст смелости Владимиру Путину

17.07 / Глава Пентагона пообещал сохранить «превосходство» ядерной триады США

08.12 / В Севастополе вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным

26.12 / Глава правительства Крыма заболел коронавирусом

03.07 / Лавров заявил о необходимости скорейших прямых переговоров Палестины и Израиля

31.08 / Оппозиция Белоруссии посетовала на отсутствие поддержки со стороны Москвы

13.08 / Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби в Иерусалим

26.11 / Минздрав Украины и Всемирный банк начинают проект почти на $100 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска