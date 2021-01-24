Спасти москвича
24.01.2021, 12:04,
Разное
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Темпы вакцинации в столице непропорционально выше, чем в регионах.
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Сухие цифры:
Для сравнения:
Исходя из московских цифр,
логично предположить, что вакцина распределяется по регионам пропорционально их населенности и экономическому потенциалу. Но это не так.
В вакцинации регионов откровенно трудно проследить логику. Количество поставляемых доз и количество получивших прививку никак не коррелируется ни с богатством субъектов, ни с их населением.
Может быть, в регионах люди просто менее охотно идут вакцинироваться? Тоже нет.
Пункт вакцинации в московском ГУМе. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГонка уколов. Почему «массовая вакцинация» в РФ так и не началась, а другие страны опережают нас на порядок: исследование «Новой»
Еще в августе прошлого года представитель Минздрава Сергей Глаголев заявлял, что вакцина, вероятнее всего, в первую очередь будет распределяться по регионам с наиболее неблагоприятной эпидобстановкой. Но вот СМИ публикуют данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza о регионах с самой высокой смертностью о коронавируса:
Может быть, дело в удаленности регионов от точек производства вакцины? Все же заводы находятся в Москве и в Петербурге. И снова нет:
как тогда объяснить, что в Сахалинской области привито 2 600 человек (0,53% населения)? Сахалин в процентном соотношении — впереди северной столицы.
До конца года Москва планирует закупить вакцину на 10 млрд рублей. «Открытые медиа» посчитали, что этого хватит как минимум на 10 млн человек. То есть, привиты будут (даже если брать незарегистрированных жителей) не меньше 66,67% населения столицы. Для сравнения, в Пермском крае к концу года рассчитывают вакцинировать 1,2 млн человек — это даже не половина населения региона (46,17%). В Красноярском крае, по сообщениям местных СМИ, медики за год планируют привить треть населения.
Догнать столицу по темпам вакцинации регионы, похоже, могут только одним способом: рациональным расходованием вакцины. В той же Перми, по словам пациентов, врачи ждут, когда наберется пятеро желающих получить укол, и только после этого вскрывают ампулу (каждая рассчитана на пять доз). В Москве (из личного опыта) — ампулу вскрывают и ради одного пациента.
Иван Жилин
спецкор
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Источник: Новая газета
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