Названы условия для замены моторного масла раньше срока

24.01.2021, 12:00, Разное

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Эксперты рассказали, в каких случаях моторное масло следует менять раньше времени. Обычно это происходит раз в год или же при определенном показателе пробега.

Автомобиль, использующийся для работе в такси, чаще остальных нуждается в замене моторного масла. Все дело в том, что транспортное средство ездит очень много, поэтому выгорание происходит быстрее, нежели обычно.

Производить замену жидкости необходимо намного чаще владельцам авто, проживающим в сельской местности. Там машина эксплуатируется на дорогах, где отсутствует твердое покрытие. Также на масло отрицательно воздействуют городские пробки и поездки на довольно короткое расстояние.

Жидкость портится и в случае длительного простоя транспортного средства. Важно периодически заводить двигатель. Без смазки при действии высоких температур могут возникать очаги коррозии.

Чтобы не тратить много денежных средств на ремонт двигателя, не нужно заправлять автомобили некачественным топливом.

Источник: www.avtovzglyad.ru