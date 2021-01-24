 

Названы условия для замены моторного масла раньше срока

24.01.2021, 12:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты рассказали, в каких случаях моторное масло следует менять раньше времени. Обычно это происходит раз в год или же при определенном показателе пробега.
Автомобиль, использующийся для работе в такси, чаще остальных нуждается в замене моторного масла. Все дело в том, что транспортное средство ездит очень много, поэтому выгорание происходит быстрее, нежели обычно.

Производить замену жидкости необходимо намного чаще владельцам авто, проживающим в сельской местности. Там машина эксплуатируется на дорогах, где отсутствует твердое покрытие. Также на масло отрицательно воздействуют городские пробки и поездки на довольно короткое расстояние.

Жидкость портится и в случае длительного простоя транспортного средства. Важно периодически заводить двигатель. Без смазки при действии высоких температур могут возникать очаги коррозии.

Чтобы не тратить много денежных средств на ремонт двигателя, не нужно заправлять автомобили некачественным топливом.

Источник: www.avtovzglyad.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Певицу Рианну сняли с синяками и ссадинами на лице

14.09 / Названы 12 продуктов, снижающие вероятность возникновения сердечного приступа

07.10 / Врач объяснил причину резкого похудения Бабкиной и Нетребко

24.12 / Скандалы: Федеральная служба отельеров

05.10 / Кремль о росте числа зараженных COVID-19: Серьезный повод для мобилизации

03.10 / Похудевшая к 70-летию Надежда Бабкина удивила фанатов нездоровой полнотой

13.10 / Эксперт: Радикализация протестов может быть выгодна Лукашенко

12.11 / “Я ощущала вашу любовь”: Дарья Донцова сообщила об излечении от COVID-19

01.11 / «Земля горит от ковида»

11.07 / Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска