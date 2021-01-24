Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер отказался петь со Стасом Костюшкиным

24.01.2021, 12:00, Разное

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В программе «Секрет на миллион» Стас Костюшкин признался, что практически не общается со своим бывшим коллегой по группе «Чай вдвоем». Ему известно, что когда Денису Кляверу предложили спеть с ним дуэтом на одном из телеканалов, тот отказался.

Как выразился Стас Костюшкин, они сейчас пребывают «в разных плоскостях». Хотя звонил Денису Кляверу не он лично, а представитель канала. Может быть, если с такой просьбой к певцу обратился бы экс-коллега, он и согласился. Как отметил гость Леры Кудрявцевой, ради поклонников он пошел бы на этот шаг. После того как музыкальный коллектив распался, артисты не общаются, так как имеют разные взгляды на жизнь. При этом о Клявере Костюшкин отзывался достаточно тепло на программе «Секрет на миллион». Певец признался, что семья бывшего коллеги была причастна к «созданию его судьбы».

В истории группы «Чай вдвоем» была ситуация, когда на съемки клипа они одолжили у актера Ильи Олейникова 150 тысяч долларов. Стас Костюшкин рассказал, что по счетам они расплатились, но шоу-бизнес был непредсказуем в тот период, поэтому пришлось влезть в новые долги.

Дуэт перестал существовать в 2012 году, так как у артистов совсем не было концертов. Собеседник Леры Кудрявцевой признался, что ему пришлось продать дом, так как популярность коллектива схлынула, а ему нужно было как-то кормить семью.