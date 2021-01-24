Невестка Валерии показала, как выглядит через три недели после родов

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24.01.2021, 12:00, Разное
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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина показала, как выглядит через три недели после родов. Она сделала селфи в лифте, когда отправлялась на ужин в один из столичных ресторанов.
1 января сын Валерии Арсений Шульгин стал отцом. Его супруга Лиана подарила дочь, которую пара назвала Селин. Невестка Валерии почти все свое время уделяет маленькой наследнице. Однако периодически она на несколько часов оставляет малышку с мамой и выходит в свет.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Лиана Шульгина показала лифтолук. Молодая мама сделала нюдовый макияж и распустила волосы. Фанаты отметили, что Лиана Шульгина выглядит очень стройной. Некоторым даже было сложно представит, что три недели назад она стала мамой.

Изображение взято с: Instagram @lianashulginaa
Напомним, что сын Валерии женился на своей избраннице в августе прошлого года, тогда Лиана Шульгина уже находилась в положении. Пара до последнего скрывала этот факт. О радостном событии звездная семья пояснила только осенью. Фанаты Валерии критиковали имя Селин, которое было выбрано для ее внучки, однако певица резко пресекла негативные рассуждения пользователей по этому поводу.

Источник: www.instagram.com



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