Участницы Pussy Riot сбили полицейского машиной при задержании в Москве

24.01.2021, 11:56, Новости дня

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Девушки из скандально известного акционного объединения «Пуси Райот» Мария Алехина и Люся Штейн при задержании на несанкционированном митинге в Москве сбили полицейского машиной, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции», – рассказал собеседник ТАСС.

Штейн в соцсетях заявляла, что полицейские якобы начали стучать ей по автомобилю. «Запрыгнули из подъезда в машину, менты выбежали спереди и сзади, начали стучать по тачке. объехали и оторвались, гта просто», – написала она в Twitter.

В Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.