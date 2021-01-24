 

Россиянина в Греции арестовали на краденой в Турции яхте

24.01.2021, 11:56, Новости дня
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В Греции арестовали 33-летнего россиянина за незаконный въезд в страну на яхте, мужчину арестовали портовые власти острова Тинос, сообщают местные СМИ.

«Администрация порта Тиноса обнаружила яхту под турецким флагом, севшую на мель с одним иностранным пассажиром, в морском районе Киония. В район направились два патрульных катера береговой охраны. Расследование, проведенное руководителями портового управления Тиноса с использованием информации управления безопасности и охраны морских границ, в сотрудничестве с офицером связи посольства Греции в Анкаре было установлено, что вышеуказанная яхта была украдена в Чесме 19 января», – цитирует сообщение издание «Прото тема» РИА «Новости».

Капитан судна был арестован за незаконное проникновение на территорию Греции. Власти не сообщили данных о задержанном, по информации издания, им оказался 33-летний житель России.

Ранее в аэропорту Сан-Паулу задержали гражданина России, пытавшегося вывезти из Бразилии более 200 животных.



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