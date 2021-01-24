Мнение: Балансы

24.01.2021, 11:28, Разное

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Как всегда, перед путинской номенклатурой в подобные периоды возникает мучительный вопрос: это уже начало конца или потянем еще немножко? Вопрос непраздный, так как от ответа на него зависит – нужно демонстрировать железную лояльность фюреру или наоборот – начинать подковерные разговоры с будущими победителями. Вовремя предать – это предвидеть, и "вовремя" здесь – ключевое слово.

Отличие вчерашних протестов от всех предыдущих видно невооруженным глазом: протест смещается в регионы. Да, Москва и Петербург в абсолютных значениях лидируют – но когда у вас в двух локациях живет 20 с лишним процентов всего населения страны, то иначе и не будет. Ну, и фактор столиц для унитарной традиции России никто не отменял.

Но то, что регионы демонстрируют существенно большую динамику активности и протеста, нелепо не замечать и не признавать. Дальше – больше. И это вполне логично: обвал экономики плюс карантинный террор ставят перед провинцией вопрос выживания уже на биологическом уровне. При этом большинство регионов закончило прошлый год и однозначно пройдут этот год с жесточайшим бюджетным дефицитом. Денег нет, а держаться больше нету сил. Лежат даже регионы-доноры. Понятно, что в таких условиях региональная динамика будет только нарастать. А у нее своя логика, существенно отличающаяся от столичной. Вопрос: А зачем нам Москва? – может раздаться уже во весь голос. И на него будет дан единственно возможный ответ.

В целом понятно, что будут делать регионы в складывающихся обстоятельствах. Постепенно перед ними встанет повестка "Пора валить". Вначале они будут давать на нее ответ в ключе – кого валить, а когда это не получится, он трансформируется в "Куда валить". И мы всё это уже проходили, ничего не нужно придумывать, достаточно вспомнить.

У Москвы между тем ответа на вызовы нет и не предвидится. Правительство обеспокоено только одной задачей – где бы еще содрать хоть сколько нибудь. И кого бы еще как наказать. Террор и грабеж – не самая оптимальная стратегия ответа на катастрофу, но другой у Кремля нет. Уже поэтому динамика будет нисходящей, с перераспределением балансов в сторону регионов. Скоро они будут определять основную повестку.

В этом смысле протестующие в регионах однозначно будут ощущать возрастающую поддержку региональных элит, а затем элиты возьмут протест в свои руки и используют его для решения уже своих собственных задач. В России есть только две организованные силы – преступность и региональные элиты. Все остальные путинский фашизм уже зачистил до белой кости. Поэтому региональный сепаратизм неизбежно будет подниматься с углублением кризиса, ростом протестов и осознанием того, что с Москвой регионам точно не по пути.

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