Мнение: Эффект Вертера

24.01.2021, 11:23, Разное

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Журналисты пишут про трагедию в Италии. Школьница повторила в ТикТок «челлендж» по удушению и случайно задушила себя.

Чего журналисты не пишут, так это того, что виновники подобных трагедий давным-давно установлены учёными. Главные виновники — журналисты, соцсети и прочие популяризаторы неправильного поведения. Если завтра по телевизору расскажут, что в Детройте поймали подростка, который нагадил в компот в школьной столовой, послезавтра его «подвиг» попытается повторить ещё с десяток подростков по всему миру. При этом тон репортажа из Детройта не будет иметь особого значения — даже если журналисты заявят с придыханием, что осквернять компот кощунственно, у многих школьников всё равно засядет в головах дурная идея.

Цитирую из Википедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Вертера

Эффе́кт Ве́ртера; синдро́м Ве́ртера — массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещённого телевидением или другими СМИ, либо описанного в популярном произведении литературы или кинематографа. Выявлен в 1974—1975 годах американским социологом Дэвидом Филлипсом из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который исследовал волну подражающих самоубийств, прокатившуюся по всей Европе в конце XVIII века и спровоцированную популярным для своего времени романом Гёте «Страдания юного Вертера» (отсюда и произошло название феномена).

Также Дэвид Филлипс и Линди Карстенсен (1986) изучали существование такой взаимосвязи на протяжении 7 лет (1973—1979), взяв данные о 12 585 самоубийствах подростков и проследив их связь с телерепортажами о самоубийстве в новостях и статьями первых полос газет. Они обнаружили, что число самоубийств значительно возрастало по прошествии 0—7 дней после такой истории в новостях. Это увеличение коррелировало (r = 0,52) с количеством программ, передававших репортаж. Такая корреляция имела значение только для подростков, а не для самоубийств взрослых людей, и была гораздо сильнее для девочек, чем для мальчиков.

Наконец, изучив статистические данные о самоубийствах в Соединенных Штатах Америки с 1947 по 1968 год, Филлипс обнаружил, что в течение двух месяцев после каждой громкой публикации о самоубийстве, в среднем суициды совершало на 58 человек больше, чем обычно

…

В борьбе против эффекта Вертера хорошие результаты дают ирония, сарказм. В России после выхода в 1792 г. в свет книги Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» тоже наблюдалась волна самоутоплений среди молодых девушек. Она прекратилась после того, как возле прудов и озёр стали ставить столбы со следующей надписью: (см. также Лизин пруд):

«Здесь в воду кинулась Эрастова невеста,

Топитесь, девушки, в пруду довольно места.»

В статье обсуждаются конкретно самоубийства, однако эффект универсален. Он в равной степени применим и к модным «челленджам» в Тиктоке, и к чему угодно ещё. Показываете репортажи о школьных стрелках, получаете новых школьных стрелков. Показываете сериалы о бандитах, получаете новых бандитов. Показываете передачи о велосипедистах, получаете новых велосипедистов.

Я уже давал ссылку на другое исследование — телезрители, полдня смотревшие новости о теракте в США, испытывали даже больший уровень стресса, чем выжившие жертвы этого теракта. СМИ не зря бьют по площадям — влияние журналистов и тиктокеров на нашу психику куда как сильнее, чем кажется. Лично я давно вывел для себя правило: в дни масштабной информационной накачки, когда все утюги дружно говорят о какой-нибудь свежей трагедии, я просто не смотрю и не читаю новости. Это позволяет мне, в частности, наблюдать, как погружённые в телевизор люди, проснувшись утром весёлыми и розовощёкими, становятся к вечеру серыми и раздавленными от токсичной информационной накачки.

Советская пресса проиграла битву за симпатии советского народа. Вместе с тем уровень чернухи в советских СМИ тщательно дозировался, и, полагаю, это сказывалось на здоровье граждан самым благотворным образом. Действительно, полная цензура вредит обществу ещё сильнее, чем полная вседозволенность, мы это знаем. Однако если телекомпаниям запретят уделять авиакатастрофам и прочей чернухе более 15 минут эфирного времени в день, их аудитория от этого серьёзно выиграет.