 

Омбудсмен получил почти 200 жалоб после вступления в силу нормы о переходе сферы обслуживания на украинский

24.01.2021, 11:22, Новости дня
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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень сообщил в Facebook, что с 16 января, когда начала действовать ст. 30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, получил 195 жалоб и обращений украинцев. 

“Наибольшее количество – из Киева и Киевской области (74), наименьшее – с юга и востока Украины. Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане – по 12”, – написал Кремень. 

По словам омбудсмена, большинство обращений – 117 – касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов. 

О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, о размещении наружной рекламы на негосударственном языке – 25, о нарушении языкового законодательства в области образования – четыре, об использовании чиновниками негосударственного языка при исполнении своих обязанностей – три. 

Кроме того, Кремень рассказал, что на телефонную линию его секретариата обратилось порядка 50 человек. Они, среди прочего, просили разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке по просьбе потребителя. 

“Согласно закону, по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон. Таким образом, никто не может обязать фармацевта или продавщицу обслуживать клиентов на негосударственном”, – подчеркнул Кремень. 

Он отметил, что количество жалоб небольшое. Это является, в том числе результатом разъяснительной работы, считает Кремень. 

“Больше всего – это свидетельство законопослушности большинства представителей сферы обслуживания, которые, несмотря на карантин, продолжают создавать лучшие условия для граждан Украины”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/govuamova/posts/294159679046734

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. 

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр  иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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