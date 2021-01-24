 

В Испании глава генштаба ушел в отставку после скандала с получением вакцины от коронавируса вне очереди

24.01.2021, 11:22, Новости дня
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Начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя подал в отставку на фоне скандала с его вакцинацией от коронавируса вне очереди. Об этом 23 января сообщило издание El Pais.

Скандал разгорелся после публикаций в испанских СМИ о том, что Вильярроя вместе со своими подчиненным получил вакцину от коронавируса от Pfizer/BioNTech вне очереди.

В своем письме на имя министра обороны Испании Маргариты Роблес глава Генштаба заявлял, что отдал приказ о вакцинации в соответствии с протоколами и заверил, что никогда не пытался воспользоваться неоправданными привилегиями.

Вместе с тем он сообщил, что скандал с вакцинацией ухудшает имидж Вооруженных сил Испании и ставит под сомнение его честность, а потому Вильярроя принял решение подать в отставку.

El Pais отмечает, что это первый раз, когда начальник генштаба обороны Испании сам подал в отставку с момента создания этой должности в 1984 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация в Испании вместе с другими странами Евросоюза началась 27 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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